В школах Каталонии запретят использование ИИ детям до 14 лет

Правительство Каталонии намерено запретить доступ к инструментам на основе алгоритмов в учебных заведениях региона для учащихся младше четырнадцати лет, заявил президент Женералитета, член Социалистической партии Каталонии Сальвадор Илья 22 сентября в интервью радиостанции RAC1.