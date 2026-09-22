В школах Каталонии запретят использование ИИ детям до 14 лет

Правительство Каталонии намерено запретить доступ к инструментам на основе алгоритмов в учебных заведениях региона для учащихся младше четырнадцати лет, заявил президент Женералитета, член Социалистической партии Каталонии Сальвадор Илья 22 сентября в интервью радиостанции RAC1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым