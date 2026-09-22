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В школах Каталонии запретят использование ИИ детям до 14 лет

В школах Каталонии запретят использование ИИ детям до 14 лет

Правительство Каталонии намерено запретить доступ к инструментам на основе алгоритмов в учебных заведениях региона для учащихся младше четырнадцати лет, заявил президент Женералитета, член Социалистической партии Каталонии Сальвадор Илья 22 сентября в интервью радиостанции RAC1.

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