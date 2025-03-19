Канье Уэст показал откровенное фото Бьянки Цензори

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Американский рэпер Канье Уэст показал откровенное фото австралийского дизайнера Бьянки Цензори. Соответствующее фото появилось на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).