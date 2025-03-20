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У Украины есть шанс пробиться в ЕС сквозь Венгрию

У Украины есть шанс пробиться в ЕС сквозь Венгрию

@ AP/TASS Tекст: Дмитрий Бавырин Власти Украины признали, что застряли на пути в Евросоюз. Связано это не с Россией, а с Венгрией, премьер-министр которой решил окончательно похоронить европейские мечты Киева.

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