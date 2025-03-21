Политика как он...
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Политика как она есть

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Во Франции запретили популярные у россиян телеканалы

Во Франции запретили популярные у россиян телеканалы

Французское управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (Arcom) 21 марта предписало французскому производителю спутников Eutelsat прекратить вещание двух российских телеканалов — Пятого канала и СТС.

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