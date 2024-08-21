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Петербургский дневник

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Терапевт Ольга Сухарева перечислила симптомы анемии

Терапевт Ольга Сухарева перечислила симптомы анемии

От слабости до выпадения волос Во всем мире анемией страдают 40 процентов детей в возрасте 6–59 месяцев, 37 процентов беременных женщин и 30 процентов женщин в возрасте 15–49 лет, об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Ольга Сухарева.

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