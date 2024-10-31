«Домклик» оценил изменение спроса на ИЖС за два года

Показатели 2024 года в целом существенно превосходят цифры, которые фиксировались в 2022-м. Но после корректировки широких ипотечных программ спрос в сегменте заметно замедлился По итогам десяти месяцев 2024 года Сбербанком было выдано на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) около 80 тыс.