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«Домклик» оценил изменение спроса на ИЖС за два года

«Домклик» оценил изменение спроса на ИЖС за два года

Показатели 2024 года в целом существенно превосходят цифры, которые фиксировались в 2022-м. Но после корректировки широких ипотечных программ спрос в сегменте заметно замедлился По итогам десяти месяцев 2024 года Сбербанком было выдано на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) около 80 тыс.

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