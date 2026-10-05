10 научно-фантастических книг, которые лучше блокбастеров

Зачем ограничивать себя рамками двухчасового фильма, если книга может подарить целую вселенную без цензуры и прочих ограничений? фото: AIВ голливудских блокбастерах чего сейчас только не увидишь: взрывы планет, другие галактики и даже синих хвостатых существ в разрешении 128К.