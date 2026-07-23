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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вендел о паспорте РФ: «Нужно понять, будет ли это хорошо и для меня, и для российского футбола. Такие решения принимаются не в одиночку»

Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства. – Думал о получении российского паспорта? – Важно понять, имею ли я право на это.

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