Из резервного фонда Крыма выделят более 53 млн рублей пострадавшим от обстрелов

Более 53 миллионов рублей направят жителям Крыма, чьи дома пострадали от обстрелов.Совет министров Республики Крым принял распоряжение о выделении из резервного фонда более 53,1 млн рублей Министерству труда и социальной защиты для предоставления выплат пострадавшим гражданам.