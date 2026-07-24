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Вести Севастополь

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Из резервного фонда Крыма выделят более 53 млн рублей пострадавшим от обстрелов

Из резервного фонда Крыма выделят более 53 млн рублей пострадавшим от обстрелов

Более 53 миллионов рублей направят жителям Крыма, чьи дома пострадали от обстрелов.Совет министров Республики Крым принял распоряжение о выделении из резервного фонда более 53,1 млн рублей Министерству труда и социальной защиты для предоставления выплат пострадавшим гражданам.

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