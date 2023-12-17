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Из Тверской области в Бердянск отправили новогодние подарки

Из Тверской области в Бердянск отправили новогодние подарки

На XXI Съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Москве, участие в котором принимает делегация Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей, дан старт единой отправке гуманитарных грузов в новые регионы страны.

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