Из Тверской области в Бердянск отправили новогодние подарки

На XXI Съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Москве, участие в котором принимает делегация Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей, дан старт единой отправке гуманитарных грузов в новые регионы страны.
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