В Тверской области чиновнице предъявили обвинение в преступной халатности

Обвинительное заключение по уголовному делу о халатности предъявлено областной прокуратурой в отношении замглавы администрации Калязинского муниципального округа Тверской области, 28 августа информация об этом опубликована на сайте прокуратуры.
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