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ФедералПресс

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В топ-5 регионов России по объемам КРТ вошли Ямал и Тюменская область

В топ-5 регионов России по объемам КРТ вошли Ямал и Тюменская область

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 октября, ФедералПресс. По темпам расселения аварийного жилья в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ) Ямало-Ненецкий автономный округ занял второе место, Тюменская область – пятое.

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