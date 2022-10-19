ТАС: фатальная ошибка администрации Байдена толкнула Украину в руки России

Украина полностью оказалась в руках России из-за фатальной ошибки администрации американского президента Джо Байдена, которая верит в «безграничную мощь» США, заявил полковник Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Conservative (ТАС).
Украина полностью оказалась в руках России из-за фатальной ошибки администрации американского президента Джо Байдена, которая верит в «безграничную мощь» США, заявил полковник Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Conservative (ТАС).
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