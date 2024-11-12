Россия отметила рост экспорта в январе-сентябре 2024 года

Москва, 11 ноября /Синьхуа/ -- Российский экспорт за период с января по сентябрь текущего года вырос на 1,3 млрд долларов США и достиг 318,2 млрд долларов, следует из данных, опубликованных Федеральной таможенной службой /ФТС/ России.