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Царьград

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Лесные хорьки возвращаются в Москву: новые жители столичного зоопарка

Лесные хорьки возвращаются в Москву: новые жители столичного зоопарка

В Московском зоопарке вновь появились лесные хорьки: два самца и две самки теперь обитают в экспозиции "Фауна России".

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