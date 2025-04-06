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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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 Батраков назвал слухами сообщения об интересе «Зенита»: «Никак не реагирую»

«Интерес со стороны «Зенита»? Никак на это не реагирую. Это слухи», – сказал хавбек «Локомотива». Ранее «Локомотив» в матче 23-го тура Мир РПЛ сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).

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