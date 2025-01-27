Опасный кредит

В нашей стране уже второй год подряд растёт количество кредитов, выданных под залог недвижимости. Банки предлагают по таким продуктам вроде бы выгодные условия – чуть меньше ставка и чуть больше срок погашения, чем по обычным беззалоговым кредитам.
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