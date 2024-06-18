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Мигранты надругались над работницей кафе во Владивостоке

Мигранты надругались над работницей кафе во Владивостоке

Во Владивостоке сотрудниками Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту нападения на 21-летнюю девушку и нарушения ее половой неприкосновенности группой мигрантов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Приморскому краю.

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