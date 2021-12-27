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ЯНАО вошел в тройку регионов-лидеров по экономической устойчивости

ЯНАО вошел в тройку регионов-лидеров по экономической устойчивости

Ямал занял третье место в рейтинге регионов по экономической устойчивости в III квартале 2021 года. Итоги исследования, основанного на данных Росстата, Минфина, ФАС и Федерального казначейства, представил Фонд развития гражданского общества.

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