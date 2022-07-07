Аргументы недели

98 169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • anatolii660 reznikov
    Да и сами тайваньцы в общем то не против  Получат особый статус  Вот амерам придётся туго Самые лучшие  материнки и м...Готов ли Китай к ...
  • Людмила Свириденко
    Для нас было бы хорошо, частично оттянули бы внимание Штатов на себя. Но... это Китай, республика сволочная, и значит...Готов ли Китай к ...
  • Анатолий
    Людмила, Вы верно определили роль Фурсенко в судьбе образования в России. Но, приведённое высказывание Фурсенко, можн...Владимир Путин пр...

«Свободная пресса»: единый фронт США и Евросоюза начал разваливаться из-за газового кризиса

«Свободная пресса»: единый фронт США и Евросоюза начал разваливаться из-за газового кризиса

Журналист Джинджу Ли заявил, что единый фронт Соединенных Штатов Америки и Европейского союза к настоящему моменту начал разваливаться.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх