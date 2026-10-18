Губернатор Александр Хинштейн сообщил о двух пострадавших в результате атаки беспилотника на Курскую область: женщина из поселка имени Куйбышева получила акустическую травму и ушиб головы, мужчина из села Белый Колодезь лишился части левой стопы.
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