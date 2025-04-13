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Спички - не игрушка

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Последнее предупреждение чиновникам: Lamborghini держать в гараже, в казино не светиться, голыми не «фоткаться»

Последнее предупреждение чиновникам: Lamborghini держать в гараже, в казино не светиться, голыми не «фоткаться»

В Ханты-Мансийском автономном округе чиновникам запретили публиковать фото- и видеоматериалы, где они запечатлены на фоне предметов роскоши, дорогостоящих интерьеров и автомобилей, в увеселительных и игорных заведениях.

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