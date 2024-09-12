Центральный (негосударственный) банк выпустил в обращение памятную монету номиналом 10 рублей, посвященную профессии учителя.
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Центральный (негосударственный) банк выпустил в обращение памятную монету номиналом 10 рублей, посвященную профессии учителя.
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