Михаил Чаплыга: Верховную Раду Украины захватили агенты Путина?

На самом деле, все достаточно просто с тем «законодательным зудом» в Верховной Раде. Нужно просто ответить на простые вопросы: а) Кто «источник власти»? Верховная Рада или народ? Кто кого принуждать может и кто чьим плодом является? Конечно же монополия на аппарат принуждения у государства, но от имени кого и в интересах кого? б) Какой в Украине стой (согласно Конституции)? Диктатура «пролетариата» или демократия? в) Является ли по Конституции Украины жизнь, здоровье, честь и достоинство наивысшими ценностями? г) Является ли Украина стороной Конвенции против пыток? д) Является ли Украина стороной ЕКПЧ? е) Что такое «узурпация» в понимании Закона об Обороне? ж) Существует ли Конституционный суд Украины? И главное! Если в этой войне мы станем Россией (в том числе в части копирования её «электронных повесток», вручаемых не лично, а через оглашение в реестре), то кто агент Путина? Не является ли конфликт в Украине войной против нашего способа жизни, прав и свобод, как это утверждают и депутаты, и власть? Если так, то как назвать тех, кто без самого Путина своими руками уничтожает права и свободы внутри Украины под лозунгами «противодействия агрессии»? Так кто агент Путина? Это не я спрашиваю.