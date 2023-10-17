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Россиянам рассказали об усиленной защите новых купюр 1000 и 5000 рублей

Россиянам рассказали об усиленной защите новых купюр 1000 и 5000 рублей

Банк России представил новые банкноты номиналом в одну тысячу и пять тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе ЦБ, купюры сохраняют цветовую палитру: 1000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5000 рублей — в красной.

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