Россиянам рассказали об усиленной защите новых купюр 1000 и 5000 рублей

Банк России представил новые банкноты номиналом в одну тысячу и пять тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе ЦБ, купюры сохраняют цветовую палитру: 1000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5000 рублей — в красной.