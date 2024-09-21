Ты не рад, что мы теперь вместе будем жить? — возмутилась мать.

— Антонина Валентиновна, чего вы ко мне постоянно придираетесь? Я готовлю, как научила меня мама! Если вы в свои блюда не добавляете ничего, кроме соли, я, наоборот, экспериментирую с приправами и специями.
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