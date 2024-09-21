Сказка для двоих
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Сказка для двоих

186 487 подписчиков

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Ты не рад, что мы теперь вместе будем жить? — возмутилась мать.

— Антонина Валентиновна, чего вы ко мне постоянно придираетесь? Я готовлю, как научила меня мама! Если вы в свои блюда не добавляете ничего, кроме соли, я, наоборот, экспериментирую с приправами и специями.

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Комментарии
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Элеонора Коган
О т такой мамаши нужно держаться подальше.Любого до нервного срыва доведёт и семью разрушит.
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12 час.
Элеонора Коган
Хорошо, что ей квартиру купили. И нашла себе и дело и компанию.
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12 час.

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