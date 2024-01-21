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4 разговора о планировании семьи, которые нужно провести со своим партнёром, прежде чем стать родите

4 разговора о планировании семьи, которые нужно провести со своим партнёром, прежде чем стать родите

Планируете создать семью в ближайшем будущем? Подумайте о том, чтобы провести эти беседы с вашим партнёром до того, как появится ваш малышОтношения имеют свою долю трудных этапов и сложных разговоров, но, пожалуй, ни один момент не является более судьбоносным, чем рождение ребёнка.

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