В России запатентовали «Киберчетвёрку»

В открытой базе Роспатента появилась патентная заявка на промышленный образец автомобиля. Названия он не имеет, но на приложенных к заявке эскизах изображён универсал, который явно напоминает ВАЗ-2104, переосмысленный в стилистике Tesla Cybertruck.
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