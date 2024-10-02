Депутат: у Госдумы в приоритете наведение порядка в сфере незаконной миграции

Для Госдумы является приоритетом оперативное наведение порядка в сфере незаконной миграции, в том числе, чтобы ответить на запрос со стороны общества, подчеркнул в беседе с RT депутат нижней палаты парламента Александр Якубовский.
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