Формула-3. Бахрейн. Хаджар выиграл 1-ю гонку, Смоляр – 3-й

Гонщик «Хайтека» Исак Хаджар одержал победу в первой гонке сезона-2022 «Формулы-3». Второе место по итогам спринта в Бахрейне занял пилот «Премы» Оливер Бирман, третье – Александр Смоляр из «МП Моторспорт».
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