Более 32 тысяч первоклассников пошли в школу в Алматы

В Алматы начался новый учебный год. В День знаний аким города Дархан Сатыбалды принял участие в открытии школы №230 на 2 тысячи мест в Алатауском районе.
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