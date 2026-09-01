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Более 32 тысяч первоклассников пошли в школу в Алматы

Более 32 тысяч первоклассников пошли в школу в Алматы

В Алматы начался новый учебный год. В День знаний аким города Дархан Сатыбалды принял участие в открытии школы №230 на 2 тысячи мест в Алатауском районе.

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