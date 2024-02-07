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Собака Лукашенко попала на видео во время визита президента Белоруссии в Ташкент

Собака Лукашенко попала на видео во время визита президента Белоруссии в Ташкент

Вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко с визитом в Ташкент отправилась его собака. На опубликованных кадрах видно, как во время посадки на самолет вслед за президентом по красной дорожке идет его шпиц, после чего он поднимается по трапу на борт воздушного судна.

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