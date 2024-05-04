От риса и сои до картофеля и баклажанов. Рабочая поездка Игоря Мартынова в Камызяк

В рамках рабочей поездки в Камызякский район спикер регионального парламента Игорь Мартынов, руководитель фракции «Единая Россия» в Думе Астраханской области Олег Петелин и глава района Михаил Черкасов посетили ряд сельскохозяйственных предприятий.
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