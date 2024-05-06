Сотрудник УМВД России по г. Хабаровску рассказал о своем дедушке в рамках акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!»

Старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по г. Хабаровску Кирилл Блинов вспоминает о своем дедушке Якове Никоновиче Блинове: «К моменту начала войны Яков Никонович был уже 35-летним семейным состоявшимся мужчиной, отслужившим срочную службу на Дальнем Востоке.