В НХЛ назвали новую дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после матча "Вашингтон Кэпиталз" против "Детройт Ред Уингз" обновила дату потенциального рекорда Александра Овечкина по числу заброшенных шайб в регулярных сезонах лиги.
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