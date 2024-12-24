В ЦБ России объяснили, чем опасно снижение ключевой ставки в настоящий момент

Центробанк России заявил, что снижение ключевой ставки в текущей экономической ситуации опасно, так как из-за дефицита рабочей силы и других важных ресурсов вырастут издержки, в том числе и на зарплаты, что приведёт к дополнительному росту инфляции.
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