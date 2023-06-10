Контрнаступ не задался

Мой источник (пишет ТГ-канал Рамзай) в Киеве, ранее сообщивший точные данные об ударе по командно-информационному центру ГУР на Рыбарском острове, утверждает, что вчера, 9 июня, в первой половине дня, прошло большое видеосовещание по закрытой линии связи НАТО с участием Зеленского, Ермака, Резника, высшего военного командования ВСУ, а так же председателя объединённого комитета начальников штабов США Милли, командующего войсками США в Европе Каволи и, не названного заместителя директора ЦРУ.