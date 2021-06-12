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Шойгу удивила реакция Запада на "внезапные" русские учения

Шойгу удивила реакция Запада на "внезапные" русские учения

Глава Минобороны России Сергей Шойгу выразил удивление реакцией стран Запада на военные учения. Стратегическое командно-штабное учение "Запад-2021" будут предварять несколько подготовительных учений, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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Andrew Kley
Кстати, о внезапности учений. 1973 год. Термез. Лето. Где-то в 4 утра вышел в умывалку (на улице) освежитьтся. Иду обратно. Подъезжает "УАЗ", из него выходит офицер и говорит мне: - Ты сейчас разбуди дежурного, в 5 утра будет объявлена тревога, чтобы все были готовы.!

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