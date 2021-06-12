Шойгу удивила реакция Запада на "внезапные" русские учения

Глава Минобороны России Сергей Шойгу выразил удивление реакцией стран Запада на военные учения. Стратегическое командно-штабное учение "Запад-2021" будут предварять несколько подготовительных учений, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу выразил удивление реакцией стран Запада на военные учения. Стратегическое командно-штабное учение "Запад-2021" будут предварять несколько подготовительных учений, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
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