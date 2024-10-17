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Деньги из бюджета врагу отдали: Никита Михалков о помощниках ВСУ на госконтрактах

Деньги из бюджета врагу отдали: Никита Михалков о помощниках ВСУ на госконтрактах

Никита Михалков разоблачил компании, которые, оставаясь на нашем рынке, продолжают финансировать врага.

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