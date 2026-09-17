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Газета.ру

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Президент Колумбии: при крушении самолета Cessna никто на борту не выжил

Президент Колумбии: при крушении самолета Cessna никто на борту не выжил

В Колумбии обнаружен потерпевший крушение самолет Cessna, никто из находившихся на борту не выжил. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья.

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