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Аргументы недели

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Рыба, которая дороже курицы: экономика или жадность?

Рыба, которая дороже курицы: экономика или жадность?

Россия — одна из крупнейших рыбодобывающих стран мира. Четвёртое место по объёму экспорта рыбы. Почти 5 миллионов тонн вылова в год.

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Новый комментарий от пользователя
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Наталия

Как же можно регулировать наценки? Ведь "бизнес" - опора России! Слово бизнес в кавычках , т.к. считаю , что это на самом деле ,в основном, просто, обыкновенное полулегальное жульническое новообразование на теле России. Это не опора, а гнилой костыль, который не спасает.