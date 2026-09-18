Рыба, которая дороже курицы: экономика или жадность?

Россия — одна из крупнейших рыбодобывающих стран мира. Четвёртое место по объёму экспорта рыбы. Почти 5 миллионов тонн вылова в год.
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Как же можно регулировать наценки? Ведь "бизнес" - опора России! Слово бизнес в кавычках , т.к. считаю , что это на самом деле ,в основном, просто, обыкновенное полулегальное жульническое новообразование на теле России. Это не опора, а гнилой костыль, который не спасает.