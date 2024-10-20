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Вот, что беспокоит россиян больше, чем квадроберы и чайлдфри

За последние три месяца россияне столкнулись с несколькими новыми поводов для беспокойства – от военных действий в приграничных зонах с Украиной до запрета пропаганды чайлдфри и распространения субкультур, связанных с квадроберами.

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