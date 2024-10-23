Единый взгляд: Россия и Белоруссия приступили к подготовке учений «Запад-2025»

Генштабы армий Белоруссии и России приступили к подготовке совместных учений «Запад-2025». Такое заявление сделал белорусский министр обороны Виктор Хренин в ходе заседания совместной коллегии МО двух стран.
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