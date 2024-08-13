В штабе «Единой России» на выборах в МГД обсудили новые проекты поддержки бойцов СВО

Агентство городских новостей «Москва» сообщает о том, что новые проекты, направленные на поддержку бойцов специальной военной операции (СВО) и мирных жителей новых регионов РФ, обсудили в общественном штабе «Единой России».
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