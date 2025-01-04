Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 248 подписчиков

Новый год на роскошном курорте Таиланда: русская Золушка Кристина Романова показала редкие кадры с олигархом

Новый год на роскошном курорте Таиланда: русская Золушка Кристина Романова показала редкие кадры с олигархом

Модель из Волгограда Кристина Романова много лет состоит в отношениях с олигархом Владиславом Дорониным, сколотившим капитал в 90-х на развитии проектов в сфере строительства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх