Марочко: продвижение сил РФ позволяет наносить удары по военным объектам в Сумах

ЛУГАНСК, 24 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие «достаточно глубоко» продвинулись в глубину обороны ВСУ в Сумской области, что позволяет наносить удары по военным объектам и местам скопления личного состава противника в городе Сумы.
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