Психолог Булгакова: дневник сна поможет облегчить утренний подъём

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова рассказала, что для выработки привычки вставать по утрам с первого звонка будильника полезно вести дневник сна.
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