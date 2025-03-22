В Архангельске пройдет музыкальная встреча, посвященная Майлсу Дэвису

22 марта в 18:00 в Добролюбовке состоится встреча «Miles Davis. Вот что случилось 1982–1985», которую проведет Андрей ТурусиновМайлс Дэвис — легендарный трубач и бэнд-лидер, чье творчество всегда отличалось смелыми экспериментами.