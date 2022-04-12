Спорт Уик-Энд

7 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Эти джентельменские ублюдки забыли, в чем исходная суть спорта - быть выше политики и войны.Карлсен вступился...
  • Александр Пшеченко
    Автору , надо дать рубль с условием , - узнаешь себе цену , вернёшь сдачу.Мбаппе не вытягив...
  • галина
    А чиновников, которые кормились с этого, распустить.«Нужно распустить...

Канчельскис считает, что ситуация с Башкировым не угрожает Головину и Миранчуку

Канчельскис считает, что ситуация с Башкировым не угрожает Головину и Миранчуку

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на расторжение контракта польского клуба «Заглембе» с российским полузащитником Евгением Башкировым.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх