Хроника спецоперации и потери

Какие безвозвратные и санитарные потери понесли войска в ночь с 27 на 28 декабря 1979 года в результате боевых действий при взятии под контроль объектов в столице Афганистана? Точные цифры потерь в тех боях неизвестны до сих пор; они варьируются в зависимости от источников, так как эти данные часто засекречивались или искажались.